بعض الطرق الطبيعية لتحسين نسب الكوليسترول والدهون الثلاثية في جسم الإنسان - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/31 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.تساعد الأدوية التي تقلل من معدلات الكوليسترول والتي يصفها الأطباء أثناء الممارسة الطبية اليومية بشكل اعتيادي وشائع للغاية على الحد من مخاطر حدوث الأمراض القلبية الوعائية، كما أنها ممكن أن تتيح المزيد من الفوائد الصحية لهؤلاء المرضى.



في حين أنه من ناحية أخر ......





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