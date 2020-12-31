سياسة الوجهين في عراق اليوم.. جهل ام تجاهل ؟ - علي عرمش شوكت

2020/12/31 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت تسعى القوى السياسية العراقية المتنفذة، الى اخضاع سلوكها لـ" قوانين السوق" مثل العرض والطلب " والمزاحمة المجردة " اي التي تخلو من مبدأ العطاء الافضل.وبذلك تفقد التغطية عن اهدافها الجشعة كما تنزع في ذات الوقت براقعها ذات الصبغة الزائفة " الشرعية " التي اكتسبتها عن طريق الانتخابات غير النزيهة .



وبما ان هذه القوانين هي المعتمدة التي غايتها الكسب المادي المباشرعلى حساب الحقوق والحريات العامة.



يحسب ذلك ......





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