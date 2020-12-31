كبير الخبراء في امريكا يطمئن: ’السيطرة على كورونا بحلول خريف 2021’

2020/12/31 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات التي تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021، على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأدلى فاوتشي بهذه التصريحات خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا بالبداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أميركية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو.

وقال فاوتشي إنه "لم يفاجأ" مضيفا أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد وأن تحول مثل هذه الفيروسات أمر طبيعي.

وأوضح "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر"، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كورونا "يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة" مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل "تحمي من هذه السلالة بالذات".

وقال فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح، وأضاف أنه يتوقع أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل المقبل.

-رويترز

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