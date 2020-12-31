نائب: على الكاظمي عدم الانصياع لرغبات امريكا بالبقاء في العراق

2020/12/31 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الخميس ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إجلاء القوات الأجنبية ضمن توقيتات زمنية محددة وعدم الانصياع لرغبات وقرارات الإدارة الأمريكية .

وقال السعداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “مجلس النواب صوت بالأغلبية النيابية على رفض الوجود الأجنبي في العراق”.

وأضاف أن “الحكومة ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات وعدم الانصياع لرغبات وقرارات الإدارة الأمريكية في البقاء ثلاث سنوات إضافية في العراق”.

واشار إلى أن “هناك تهاون من قبل حكومة الكاظمي بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”، منوها الى أن “إنهاء الوجود الأجنبي ضمن توقيتات زمنية محددة لحفظ سيادة العراق وان لا تسمح الحكومة بتمديد بقاء أي قوات فترة أطول في العراق”.

وبين أن “عام ٢٠٢٠ انتهى ولم تلتزم الحكومة بما وعدت به مجلس النواب لإجلاء جميع القوات الأجنبية من العراق”.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد حذر من الالتفاف على قرار مجلس النواب بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق.انتهى 25 ح

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