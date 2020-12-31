2020/12/31 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدگة العشائرية تتسبب باعتقال ستة اشخاص في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدگة العشائرية تتسبب باعتقال ستة اشخاص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).