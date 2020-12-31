مع انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور.. تعرف إلى أبرز محطات النزاع في الإقليم

2020/12/31 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور "يوناميد" اليوم الخميس مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما أثار مخاوف لدى سكان الإقليم خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا.

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