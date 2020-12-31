التربية توضح بخصوص عطلة رأس السنة

2020/12/31 | 15:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت وزارة التربية، الخميس، بخصوص موعد استئناف الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات التربوية لجميع محافظات البلاد، بعد تعطيلٍ رسمي بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

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