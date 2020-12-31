العراق يسجل اصابات منخفضة بكورونا

2020/12/31 | 15:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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