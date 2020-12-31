ضبط متهمين حاولا نقل ملكية عقار وبيعه بوكالة مزورة في نينوى

2020/12/31 | 15:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إحباط محاولةٍ لنقل ملكيَّة عقارٍ وبيعه بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ في مديريَّة التسجيل العقاري في محافظة نينوى.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى …

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