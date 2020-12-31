بالوثيقة: مجلس الأمن يلغي عقوبات فرضت على مصرف حكومي عراقي منذ 17 عاماً

2020/12/31 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة للبنك المركزي العراقي صدور قرار من مجلس الامن/ لجنة العقوبات الدولية بحذف عقوباته على مصرف الرافدين والتي صدرت ابان عهد النظام السابق في عام 2003.

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