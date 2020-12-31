ظريف: المعلومات الاستخباراتية القادمة من العراق تشير لوجود مؤامرة لخلق ذريعة للحرب

2020/12/31 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الخارجية الإيراني في تغريدة: المعلومات الاستخباراتية القادمة من العراق تشير إلى وجود مؤامرة لخلق ذريعة للحرب

وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع بشكل واسع ومباشر عن أمنها وشعبها ومصالحها الحيوية

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