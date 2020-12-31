2020/12/31 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي قطر القطري، ضم نجم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم بشار رسن.

ونشر النادي مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم رسن بشكل رسمي.

وسيرتدي رسن الرقم 13 مع فريقه الجديد ولم يكشف النادي عن قيمة ومدة العقد.

وكان رسن قد انهى تعاقده مع بيرسبوليس الايراني بالتراضي.

التالي

منذ 3 ساعات

إنشاء 3 ملاعب جديدة لدعم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا

منذ 19 ساعة

هونغ كونغ تتمسك باللعب على ارضها في مواجهة اسود الرافدين

منذ يوم واحد

استقالة جماعية لمساعدي رئيس كورويا الجنوبية بسبب كورونا

منذ يوم واحد

مسابقات التطبيعية تدعو أندية الدرجة الاولى لتوفير سيارة إسعاف

منذ يوم واحد

تحديد مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

منذ يوم واحد

روبرتسون ينتظر رقماً مميزاً مع “الريدز”

منذ يوم واحد

لامبارد يسجل رقم سلبي مع تشيلسي

منذ يومين

زاخو يذيق الزوراء مرارة الخسارة الاولى

منذ يومين

كريم يقود بغداد لاسقاط الميناء في ممتاز الكرة

منذ يومين

تعرف على موعد انطلاق الدوري النسوي بكرة القدم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار رسن يختار الرقم 13 مع نادي قطر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار رسن يختار الرقم 13 مع نادي قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).