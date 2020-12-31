الغزي: الموازنة ستمرر خلال 45 يوما ولكن ليس بصيغتها الحالية

2020/12/31 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، عن عزم البرلمان على عدم تمرير موازنة عام الفين وواحد وعشرين بصيغتها الحالية.

وتوقع الغزي في تصريح ان يتم التصويت على الموازنة الاتحادية خلال شهر أو خمسة وأربعين يوما، مبينا ان تمريرها سيكون عبر اجراء قراءة أولى في جلسة لمجلس النواب، وتحديد موعد الجلسة الثانية بعد الأولى بثلاثة أيام، ثم مناقشتها وإعداد صيغتها النهائية لتعرض للتصويت، بعد عرضها على اللجان وعقد اجتماع لكل لجنة لإبداء ملاحظاتها وآرائها حول الموازنة.

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