جائحة كورونا تلقي بظلالها على التحضيرات للاحتفالات برأس السنة في المكسيك

2020/12/31 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت الأسواق المكسيكية انخفاضا في الاقبال على المنتجات المرتبطة بالاحتفال برأس السنة.

وخلافا للسنوات الماضية، فان الأيام الأخيرة من عام الفين وعشرين، فان التحضيرات كانت أقل بدرجة ملحوظة، بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، بعد ان القت أزمة جائحة كورونا بظلالها على الوضع الاقتصادي الذي أصابه الكثير من الضرر بسبب تداعيات الجائحة وفقدان الاف المواطنين أعمالهم، إضافة الى الكساد الذي أصاب الأسواق بمختلف انواعها.

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