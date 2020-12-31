الإيمان بالتغيير ودحر الفاسدين

2020/12/31 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام محمد العامري

" ألدولة التي لا يمكنها البقاء, إلا من

خلال قوانين عنصرية, لا تستحق البقاء"

عبد الوهاب المسيري/ مفكر وعالم إجتماع

مصري.

تَعرضَ العراق عبر حقب من الزمن,

لأنواعَ من الحكم, كان أ

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