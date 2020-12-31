العتبة الحسينية:تنفق (مليار ونصف المليار دينار) على عوائل شهداء وجرحى فتوى الدفاع الكفائي

2020/12/31 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في

العتبة الحسينية المقدسة عن المبالغ

المالية التي قدمتها العتبة المطهرة

لعوائل شهداء وجرحى فتوى الدفاع

الكفائي للمرجعية الدينية العليا.

وقال رئيس القسم احمد رسول

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