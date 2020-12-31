فيديو: بعد مغادرة ايران.. بشار رسن يحترف رسميًا في نادٍ جديد

2020/12/31 | 16:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن نادي قطر القطري، ضم نجم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم بشار رسن.

ونشر النادي مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم رسن بشكل رسمي.

وسيرتدي رسن الرقم 13 مع فريقه الجديد ولم يكشف النادي عن قيمة ومدة العقد.

وكان رسن قد انهى تعاقده مع بيرسبوليس الايراني بالتراضي.

Welcome to Qatar SC @BasharResan13 💛🖤 pic.twitter.com/q3ojyZ9ELg

— Qatar SC (@QatarSportClub) December 31, 2020

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