سوق العراق للاوراق المالية يوقف نشاطه ليوم الاحد

2020/12/31 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن توقف نشاطه ليوم واحد بمناسبة رأس السنة الميلادية.وذكر السوق في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إنه “بناءً على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعتبار يوم الاحد عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية تقرر عدم تنظيم جلسة التداول لذلك اليوم”.وأوضح البيان، […]

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