2020/12/31 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس سعيه للحصول على الجنسية الفرنسية في وقت تنتهي حرية تنقل البريطانيين في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية بريكست التي أبرمها نجله.

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