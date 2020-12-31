القانونية النيابية: الموازنة مفخخة ومنحت كردستان امتيازات وفق حسابات سياسية

2020/12/31 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

وصفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، موازنة 2021 بالمفخخة، مبينة ان فيها تسوية وترضية لكردستان بشكل غريب على حساب المحافظات الجنوبية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي لـ/المعلومة/ ان “مسودة موازنة 2021 التي ارسلتها الحكومة كتبت بطريقة سياسية بحته وتوكد بانها تحتوي التسوية والترضية لكردستان بطرق عجيبة”.

واضاف ان “الامتيازات التي منحت لكردستان فيها لدواعي سياسية على حساب المحافظات الجنوبية”، مشيرا الى ان “المحافظات الجنوبية في الموازنة لم تحصل على مستحقات البترودولار في وقت منحت امتيازات لكردستان”.

واوضح العقابي ان “كل فقرة في الموازنة مفخخة وملغومة بطرق عجيبة ولا تحتوي على الاقتصاد بل اسراف بشكل عجيب وفيها التزامات كبيرة لكردستان”.انتهى25و

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