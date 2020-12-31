لماذا اعتذر عادل إمام عن تقديم مسلسل “رأفت الهجان”؟

2020/12/31 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الإعلامي المصري، عمرو الليثي، نجل الكاتب والسيناريست ممدوح الليثي، إن “والده عرض مسلسل “رأفت الهجان” على الفنان عادل إمام قبل الفنان محمود عبد العزيز”.

وأضاف الليثي، خلال لقاء مع برنامجه “الليلة” على الفضائية المصرية، أنه “كان هناك خلاف بين عادل إمام وصالح مرسي بسبب طلب عادل إمام تعديل السيناريو، وقبل والدي اعتذار عادل إمام، وتم التعاقد مع الفنان محمود عبد العزيز”، متابعا: أن “قطاع الإنتاج قدم أروع الأعمال تحت قيادة ممدوح الليثي واستطاع جذب نجوم الدراما”.

وصرح أن “بداية والده في التلفزيون بالإشراف على إدارة الأفلام التلفزيونية، وقرر أنه على التلفزيون انتاج أفلاما وقام بالبحث عن وجوه جديدة فاكتشف محي إسماعيل وإلهام شاهين والسيناريست عاطف بشاي ومجموعة من المخرجين الشباب، وكذلك أقنع ممدوح الليثي كبار النجوم مثل فريد شوقي ويحيى الفخراني وعادل إمام ومحمود يس لبطولة أفلام بمحتوى مميز من إنتاج ماسبيرو.

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