اول دولة تودع عام 2020 بعرض مبهر (فيديو)

2020/12/31 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقامت نيوزيلندا، الخميس، عروضا مبهرة للألعاب النارية بإعتبارها أول دولة تودع عام 2020 وتستقبل العام الجديد 2021.

وشاهد الآلاف من المواطنين في "فيكتوريا سانت ويست" في وسط العاصمة أوكلاند، عروض الليزر والألعاب النارية على برج "سكاي تاور" الذي يبلغ ارتفاعه 328 مترا.

وإلى جانب الألعاب النارية والعروض الضوئية المبهرة، استمتع الحضور بالموسيقى التي كانت تصدر عن مكبرات صوت عملاقة تم تركيبها احتفالا بالمناسبة حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد".

ورغم التواجد الكثيف لرجال الشرطة والإنقاذ والإطفاء، فإنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث خلال الاحتفال بالعام الجديد.

ا.ح

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