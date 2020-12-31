ظريف: طهران لا تسعى للحرب ولكنها ستدافع عن شعبها ومصالحها وأمنها

2020/12/31 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد

ظريف، الخميس، إن بلاده لا تسعى للحرب

لكنها ستدافع بشكل واسع ومباشر عن أمنها

وشعبها ومصالحها الحيوية".

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، إن

"إيران لا تسعى للحرب لكنها

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