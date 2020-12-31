التربية تصدر توضيحاً بشأن عطلة رأس السنة

2020/12/31 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، الخميس، توضيحاً

بشأن موعد استئناف الدوام الرسمي في

المدارس والمؤسسات التربوية لجميع

محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "سيكون بدء الدوام

الرس

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