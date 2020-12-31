نيوزيلندا اول دولة في العالم تستقبل عام 2021

2020/12/31 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حل منتصف ليل نيوزيلندا وانطلقت الألعاب النارية في جميع أنحاء العاصمة أوكلاند، لتصبح هذه الدولة الأولى في العالم التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2021.ونشرت وكالة “رويترز” مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض جوانب الاحتفال في نيوزيلندا، التي استقبلت العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية من برج “سكاي تاور” في العاصمة أوكلاند.وبدأت […]

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