الأسهم العالمية في 2020.. عام من التقلبات والمستويات القياسية

2020/12/31 | 16:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: عاشت الأسهم العالمية عاماً استثنائياً حيث مرت بالأفضل والأسوأ في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، لكن النظرة المستقبلية تبدو متفائلة للغاية بفضل اللقاح

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