والد بوريس جونسون يسعى للحصول على الجنسية الفرنسية

2020/12/31 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أكد والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس سعيه للحصول على الجنسية الفرنسية في وقت تنتهي حرية تنقل البريطانيين في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية بريكست التي أبرمها نجله.وقال ستانلي جونسون متحدثا بالفرنسية مع إذاعة آر تي إل الفرنسية، “الأمر لا يتعلق بأن أصبح فرنسيا.فباعتباري أنا فرنسي، والدتي ولدت […]

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