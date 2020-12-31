مقداد مسلم: سأطلّ من

2020/12/31 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - فاطمة رحمة

يطل الفنان مقداد مسلم، على شاشة قناة العراقية في رمضان 2021 من خلال مشاركته في مسلسل "جدران باردة" من تأليف سعد هدابي وإخراج رجاء كاظم، لقسم الإنتاج الإذاعي في مديرية الدراما بشبكة الإعلام العراقي.

وذكر مسلم لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،أنه "سيؤدي شخصية سامي..



إنسان همشه المجتمع، وأجبرته الظروف على ترك الكلية كي يعمل في مهن متلاطمة، مضطراً الى البيع على الأرصفة متعرفاً الى سيئين انحرفوا به نحو الجريمة وبالتالي السجن" مبيناً أنه "يوظفه المحامي جلال، الذي يؤدي دوره الفنان "عزيز خيون" في تصفية خصومه؛ ليترشح الى الانتخابات، واستفاق سامي من عالم الجريمة والضلال؛ ليبلغ الشرطة بآثام جلال".

وأضاف، أنه "قبل جدران باردة اشتغلت في مسلسل "شعب تمر ولبنة" مع أياد راضي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي من إخراج حسن جاسم، سافرت بعدئذ الى تونس، ماكثاً تسعة أشهر، وعلقت فيها بسبب كورونا، لأعود بعد أربعين يوماً؛ لإكمال معاملة التقاعد من وزارة الثقافة"، موضحاً أنه "بالمقابل منحتني تونس جنسية وأطلقت اسمي على قاعة في جامعة "جندوبة" وبصمتي على الثقافة التونسية، من الشمال الى الجنوب أستاذاً جامعياً للإخراج والإلقاء، أشارك بفاعلية في الحراك الثقافي وعضو لجان تحكيم في المسابقات والمهرجانات وألقي محاضرات وأنظم دورات تدريبية للمذيعين والمحامين والشعراء والممثلين وكل من يتعامل مع وسائل الاتصال".

وتابع الفنان مقداد مسلم: "مسرحياً لم تتح لي فرصة؛ لأنني أجنبي، لكن كتبت مسلسلات ومثلت فيها، إضافة الى برامج إذاعية وتلفزيونية وأفلام وثائقية وكتابة وقراءة تعليقات" مشيرا الى أن "الثقافتين العراقية والتونسية عريقتان، لكن الاستمرارية والدعم المتواصل للثقافة والفنون في تونس أكبر مما في العراق، ولديهم جمهور متذوق" مؤكداً أن "رسميا ميزانية وزارة الثقافة لا تقل عن وزارة الدفاع التونسية".

وأشار إلى أنه "عندما ينال العرض تأشيرة تصنيف لنوع الدعم "أي أو بي أو سي" تشتري الدولة خمسة وأربعين يوماً من منتج المسرحية، لعرضها على وفق جدول مرسوم من الوزارة، في العاصمة والمحافظات" مبيناً :"عدت لأخرج "أحوال وأمثال" وهي مسرحية شعبية بنكهة "الخيط والعصفور" كي أعيد تقاليد المسرح العائلي، بعد أن أحجمت الأسر عن القدوم الى المسارح بسبب الابتذال في العروض".

لافتاً الى أنه " قدم الى مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي برنامج مسابقات تمثيلياً "شعراء..



ما الأسماء؟" في ثلاثين حلقة تلفزيونية تعرض خلال رمضان 2021".

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