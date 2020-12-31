2020/12/31 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان المتوفى -الذي كان يعاني من الخرف- قد شكا من آلام في مجرى البول والبطن، السبت، قبل أن يتعرض لانخفاض في ضغط الدم، وارتفاع في ضربات القلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي عقب وفاة سويسري بعد لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي عقب وفاة سويسري بعد لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).