الحلبوسي: مواجهة الظروف الصعبة مسؤولية جماعية تكاملية وتضامنية

2020/12/31 | 16:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا العراقي العزيز عموماً، ‏ولأهلنا المسيحيين خصوصاً، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، متمنيا أن يكون عامنا الجديد عام استقرار، وأن ينعم الجميع بالسلام والأمن والاطمئنان.وقال الحلبوسي في كلمة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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