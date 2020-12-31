بازراني يطالب بغداد بتعويض كردستان باستحقاقاته المالية المحروم منها بـ2020

2020/12/31 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، الحكومة الاتحادية العراقية بتعويض إقليم كردستان عما حرم منه من استحقاقاته المالية لسنة 2020.

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