عمليات بغداد تطيح بمتهمين بالإرهاب والتزوير وترويج المخدرات

2020/12/31 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر قطعات قيادة عمليات بغداد بنهجها التعرضي من خلال نصب السيطرات المؤقتة والمشتركة في تقاطعات الطرق المهمة، ضمن قواطع مسؤوليتها، لمطاردة الخارجين عن القانون وتطهير المنطقة من بقايا داعش الإرهابي.

حسب توجيهات قائد عمليات بغداد بتجهيز كاميرات حرارية ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة السادسة، تم نصب كاميرتين حراريتين ذات كفاءة عالية للتصوير الليلي والنهاري والحراري.



هذا وإذ تمكنت قطعات الفرقة السادسة من ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.



فضلا عن القيام بجولات تفقدية، وعمليات بحث وتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة.

فيما تمكنت فرقة المشاة الحادية عشر من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال متهمين بترويج المواد المخدرة، وضبط أسلحة كانت بحوزتهم، فضلاً عن اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة الى الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة حيث تم نصب (41) كاميرا في الطرق والمحال التجارية وبالتعاون مع المواطنين ضمن قاطع الرصافة.

في حين استمرت الفرقة الأولى شرطة اتحادية بتنفيذ عملياتها الاستباقية ونصب الكمائن بهدف مسك الفضاءات ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت خلالها من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، ومتهم آخر بالتزوير، وأربعة متهمين بتجارة المواد المخدرات، ضبط بحوزتهم كمية منها مع ادوات تعاطي المخدرات.

هذا وتمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب وضبط أسلحة واعتدة داخل داره، واعتقال متهم بترويج المواد المخدرة، و(3) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، واعتقال طرفي مشاجرة والعثور على ثلاثة صواريخ قاذفة ضد الدروع وأسلحة واعتدة ومواد متفجرة خلال عمليات بحث وتفتيش نفذتها في قاطع الكرخ.

إضافة الى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة.

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