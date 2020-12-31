التعليم: تسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية تستمر الى الاربعاء المقبل

2020/12/31 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم: عملية تسجيل الطلبة المقبولين (الاصلاء) في الجامعات والكليات الأهلية تستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل

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