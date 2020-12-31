قرية ثلجية ترقص في إفتتاحها بمدينة بغديدا

2020/12/31 | 16:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أجواء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الخالدة، إفتتح الأب دريد بربر مسؤول دار مار بولس للخدمات الكنسية والنائب العراقي الأسبق ورئيس نادي قره قوش الرياضي خالص ايشوع بربر وعدد من أهالي مدينة بغديدا القرية الثلجية في بغديدا في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء ٢٣ كانون الأول …

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