تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور في الصين

2020/12/31 | 16:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت صحيفة "تشاينا ديلي"، اليوم، أن أطباء شنغهاي اكتشفوا لأول مرة في أراضي الصين القارية، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة، عن تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، أنه ثبت في 14 كانون الأول، وجود السلالة الجديدة من الفيروس لدى طالبة تبلغ من العمر 23 عاما عادت من بريطانيا إلى شنغهاي.

وأكدت دراسة مخبرية لعيّنة مأخوذة منها، وجود هذه السلالة الجديدة في جسدها.

PUKmedia وكالات

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