2020/12/31 | 16:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. نادي قطر القطري يُعلن التعاقد مع نجم منتخبنا الوطني بشار رسن قادماً من بيرسبوليس الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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