صحة العراق تسجل 849 إصابة بكورونا وشفاء 1493حالة

2020/12/31 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية إحصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا....

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