2020/12/31 | 16:58 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الخارجية الايراني ممد جواد ظريف أن المعلومات التي حصلنا عليها من العراق تؤكد التآمر أجل تلفيق الذرائع لشن الحرب....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يكشف عن مؤامرة ترامب لشن الحرب ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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