2020/12/31 | 17:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدرب كرة الحدود مظفر جبار عن أمله بخطف النقاط الثلاث أمام فريق النجف في مستهل الجولة الثانية عشر من الدوري الكروي الممتاز، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب التاجي يوم غد الجمعة.وقال جبار في تصريحات صحفية إن “فريقنا ورغم الخسارات التي تعرض لها، إلا أنه لم يكن سيئا، وقدم مستوى طيبا لكن لاعبينا أهدروا فرصا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب الحدود مظفر جبار: صفوف فريقنا مكتملة ومطالبون بالفوز غداً على النجف first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الحدود مظفر جبار: صفوف فريقنا مكتملة ومطالبون بالفوز غداً على النجف) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الحدود مظفر جبار: صفوف فريقنا مكتملة ومطالبون بالفوز غداً على النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).