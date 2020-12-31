عام الفأر - ساطع هاشم

2020/12/31 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم خرجت ابحث عن مكان ما تدب فيه الحياة، مليء بالاصوات والضوضاء والضجيج والملابس الانيقة، والمصابيح والزائرون واترك أجواء المنزل المعتمة بعد عزلة الشهور الماضية، ومشيت بالشوارع ولم اسمع شيئاً لا احاديث ولا احداث، ولم استطيع ان أقول ما بخلدي لأحد، وتوقفت فجأة مستفهماً أهذه المدينة منحدري؟ هل انا في جو بوليسي ومنع تجوال؟ فاعتراني نوع من الحذر الشديد وشيئاً من الخوف، فهذا هو عام الفأر كما يقول اه ......





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