الموازنة وأوامر السيد الأمريكي - ماجد علاوي

2020/12/31 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_علاوي ماجد علاوي 31/12/2020لم أكن أتنبأ بالغيب في مقالتي االتي كان عنوانها "زمن الفرهود والضباع...



طبخة موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم برعاية السيد الأمريكي"(1) بتاريخ 8/12/2020 تعقيباً على مقالة خطيرة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بقلم مايكل نايتس بعنوان "العلاج بالصدمة سيقضي على اقتصاد كردستان العراق بدلاً من أن يعالجه"(2) ......





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