2020/12/31 | 17:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 595 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 31 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 849 إصابة، و5 حالات وفاة فقط في أدنى حصيلة ضحايا منذ أشهر.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1493 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 90%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 44 ألف شخص، 162 منهم تحت العناية المركزة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس الفتاك في 2020، 12 ألفًا و813 شخصًا، قضوا على مدى نحو 10 أشهر منذ تسجيل أول إصابة في شباط/فبراير.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات الجائحة: العراق يودع 2020 بأدنى حصيلة ضحايا ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات الجائحة: العراق يودع 2020 بأدنى حصيلة ضحايا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).