ناشطون: تظاهرات السليمانية ستعود أقوى في الأيام المقبلة

2020/12/31 | 17:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

أكد الناشط السياسي كوران خالد، الخميس، أن مدينة السليمانية تعيش حالة من الترقب لما يجري من اتفاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال خالد لوكالة /المعلومة/، إن “التظاهرات مرشحة للعودة وبقوة إلى السليمانية والمناطق المحيطة بها على وفق التوقعات، نظرا لاستمرار مماطلة الحكومة وأحزاب السلطة في عدم صرف رواتب الموظفين وفقا لتوقيتات معلومة”.

وأضاف أنه “مع دخولنا للسنة الجديدة فأن الموظفين لم يتسلموا رواتب 7 أشهر خلال العام الحالي، بالرغم من الغلاء الكبير في الأسواق وارتفاع سعر الدولار، ماتسبب بحالة ركود اقتصادية وزيادة معدلات الفقر”.

وأشار إلى أن “المواطنين ينتظرون ماتسفر عنه الاتفاقات مع بغداد، وفي حال لم تحل مشكلة الرواتب فأن التظاهرات مرشحة للعودة وأقوى من المرات السابقة”.

وشهدت السليمانية تظاهرات واسعة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، وشهدت أحداثا أمنية واسعة سقط خلالها العشرات من الشهداء والجرحى.انتهى 15 ع

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