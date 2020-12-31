فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة العفة والتقوى

2020/12/31 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء عليها

السلام ليس حديثا سهلا, ولا يمكن لأي

كاتب أن يحيط بسطور قليلة بعظمة هذه

المرأة "النموذج" والتي رسمت طريق العفة

والتقوى وطهارة الروح لك

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