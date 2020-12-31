أسعار الذهب ترتفع أعلى 1900 دولار في آخر جلسات العام

2020/12/31 | 17:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب أعلى 1900 دولار في آخر جلسات 2020، اليوم الخميس، متجهةً لتحقيق أفضل أداء سنوي في 10 سنوات.

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