 فيدرالية حزب الله

2020/12/31 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعل حزب الله أبرز الخصوم في لبنان للدعوات المعلنة والشفافة للنظام الفيدرالي، لا بل هو يتوجس من اللامركزية الإدارية خوفاً من أن تكون خطوة ممهدة للفيدرالية! والحزب استعان في خصومته للدعوات الفيدرالية بخطاب يساري وبمفوهين من هذا اليسار البائد انطوت خصومتهم للفيدرالية على بعد مذهبي، ذاك أن الدعوة إليها صدرت من أوساط مسيحية، وُصفت بـ"التقسيمية والانعزالية".

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