اتلاف مستلزمات طبية في منفذ طريبيل

2020/12/31 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار عن اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية حسب تقييم قسم الإخراج الكمركي في وزارة الصحة.

تمت عملية الائتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات والمخابرات ووزارة الصحة.

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