حقوق الانسان: الاجراءات الحكومية فشلت في الحد من العنف الاسري.. وتحدد الاسباب

2020/12/31 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الخميس، الاجراءات الحكومية في الحد من ارتفاع معدلات العنف الاسري بـ"الفاشلة".

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