الديلي بيست: ترامب يخطط للانتقام من اعضاء الحزب الجمهوري الذين تجاهلوا مطالبه

2020/12/31 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الديلي بيست الامريكية ، الخميس، انه ومع اقتراب ايام ولايته على الانتهاء يخطط الرئيس الغاضب دونالد للانتقام من اعضاء الحزب الجمهوري الذين تجاهلو مطالبه بتغيير نتائج الانتخابات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب اسر الى عدد من المقربين منه أنه يشعر بالقلق من أن نفوذه داخل […]

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