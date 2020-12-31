سومو تكشف حجم الايرادات النفطية لعام 2020

2020/12/31 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت شركة تسويق النفط "سومو"، عن حجم الايرادات لعام 2020 من تصدير النفط

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير عام الشركة علاء الياسري، قوله ان "حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغ 42 مليار دولار ، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل".

واضاف ان "العراق يصدر نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق أوبك بلس" ، متوقعاً ان تشهد اسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".

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